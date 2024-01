Ronciglione rende omaggio al suo Marco Mengoni, al Carnevale un carro dedicato al cantante

Il Carnevale di Ronciglione ha voluto fare una sorpresa al suo eroe: uno dei carri che hanno sfilato oggi pomeriggio per il primo dei tre corsi mascherati è stato dedicato infatti al cantante ronciglione Marco Mengoni. Il paese, che vanta una delle sfilate storiche più famose del Lazio, è sempre stato in prima fila a tifare per Mengoni, sia a Sanremo sia all'Eurovision, e oggi è arrivato l'omaggio anche attraverso un carro allegorico.

Tanta gente come sempre per l'apertura del Carnevale. Ronciglione ha voluto giocare d'anticipo, facendo sfilare carri e maschere già da oggi, mentre i prossimi appuntamenti sono previsti per il 4 e l'11 febbraio. Gli appuntamenti da non perdere sono nella settimana clou che si apre l’8 febbraio, Giovedì grasso, con il rintocco del Campanone alle 14,30, e si conclude martedì 13 con la Morte di Re Carnevale. Nel mezzo cortei di Ussari a cavallo, maschere, carri e, quest'anno, anche il pupazzo di cartapesta di Mengoni.