Sabato 31 Dicembre 2022, 06:35

Il test di lusso giocato a Trigoria contro la Roma e terminato 3-1 per il giallorossi. Mancano infatti cinque minuti alla fine, quando la formazione gialloblù usufruisce di un calcio di rigore che potrebbe accorciare ulteriormente le distanze per tentare poi un forcing finale nella parte finale di gara. Sul dischetto si presenta Yiftach Cats, entrato nella ripresa e al suo esordio stagionale con la maglia gialloblù, che però si fa ipotizzare da Svilar.

Viste le tante assenze per infortunio, la Viterbese si è presentata in campo con il solito 4-4-2, con il 2003 Christian Spolverini esterno nella difesa a quattro ed il 2004 D'Uffizi, che ha ben giocato, nel quartetto di centrocampo. La squadra gialloblu ha subito l'irruenza della Roma nella parte iniziale della partita, che non ha avuto troppe difficoltà ad agguantare il doppio vantaggio prima con Zaniolo e poi con Lorenzo Pellegrini.

Nella Viterbese, bene Volpicelli che ha cercato di alzare il baricentro proprio nel momento della maggiore pressione giallorossa. All'inizio della ripresa, la Roma ha segnato il tris con l'attaccante inglese Tammy Abraham da poco è entrato in campo. Con il passare dei minuti, con la Roma che soprattutto dal quarto d'ora della ripresa ha iniziato la girandola delle sostituzioni, la Viterbese ha iniziato a rendersi più pericolosa accorciando le distanze grazie ad un'azione personale di Emilio Volpicelli.

Nella parte finale della gara, i gialloblù hanno poi continuato a spingere fino ad ottenere il calcio di rigore sbagliato da Cats. Nella Roma è stato tenuto a riposo l'argentino Paulo Dybala, arrivato in Italia solamente l'altro ieri dal Sud America. Prima dell'inizio della partita entrambe le squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il brasiliano Pelé venuto a mancare l'altro ieri.

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Smalling; Celik, Tahirovic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo. A disp. Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Karsdorp, Spinazzola, Matic, Bove, Camara, Dybala, Abraham, Belotti, Shomurodov (tutti entrati nella ripresa). All. José Mourinho.

VITERBESE (4-4-2): Bisogno; Pavlev, Ricci, Riggio, Spolverini; D'Uffizi, Andreis, Megelaitis, Mungo; Volpicelli, Polidori. A disp. Chicarella, Fracassini, Di Cairano, Rodio, Montaperto, Sablone, Bersaglia, Meola, Cats (tutti entrati nella ripresa). All. Emanuele Pesoli.

RETI: Zaniolo, L. Pellegrini, Abraham, Volpicelli

NOTE: Partita giocata a porte chiuse