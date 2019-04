Ritrovati in Puglia 21 quintali di formaggi rubati

In seguito ad un ingente furto avvenuto nel mese di marzo ad un caseificio di Viterbo, collocato ai confini con il comune di Marta, dove sono stati rubati circa 80 quintali di formaggi, i carabinieri della stazione di Marta hanno effettuato un'indagine che li ha portati a raccogliere importanti prove indiziarie, a seguito della quali la Procura ha emesso dei decreti di perquisizione, nei confronti di un imprenditore di italiano di 54 anni Molfetta in provincia di Bari. Le perquisizioni eseguite dai carabinieri hanno consentito di trovare e sequestrare parte del formaggio rubato, recuperando ben 21 quintali. Il formaggio è stato sottoposto a sequestro e l' imprenditore di Molfetta denunciato per ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA