Caprarola, tre feriti gravi in una rissa a coltellate tra albanesi e romeni: due arrestati e cinque denunciati

Violenta rissa la notte scorsa a Caprarola tra una famiglia albanese e una romena, ci sono state coltellate e tre dei partecipanti sono finiti in ospedale, compreso un minorenne, con prognosi riservata.



I carabinieri della compagnia di Ronciglione hanno arrestato due albanesi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e hanno denunciato per rissa aggravata da lesioni, tentato omicidio e porto abusivo di armi altri cinque cittadini tra romeni e albanesi (tra cui il minorenne ferito). Ultimo aggiornamento: 13:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA