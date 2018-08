Rete degli studenti medi, eletto al nazionale Francesco Boscheri: prima volta per un viterbese

di Renato Vigna

Francesco Boscheri eletto nell'esecutivo nazionale della Rete degli studenti medi. A sceglierlo, all’unanimità, il Coordinamento nazionale del sindacato degli studenti delle scuole superiori riunito sabato scorso, durante il Revolution Camp, il campeggio nazionale delle associazioni studentesche Rete degli studenti e Unione degli universitari, in svolgimento a Montalto di Castro. Boscheri, già segretario provinciale della Rete, è stato precedentemente presidente della Consulta provinciale degli studenti di Viterbo.



«Ricevere la fiducia unanime dell’associazione nazionale è per me un grande onore – dichiara Boscheri – mi sento di ringraziare tutti i compagni con i quali ho condiviso il lungo percorso che ci ha portati fino ad oggi». In dieci anni di storia della associazione studentesca è la prima volta che la base viterbese esprime un membro di esecutivo nazionale, mentre è solo la seconda per la regione Lazio.



Insieme a Boscheri sono stati eletti nel massimo organismo dirigente del sindacato studentesco guidato da Gianmarco Manfreda, anche Federico Allegretti (Sicilia) e Rachele Scarpa (Veneto), in seguito alle dimissioni di Marco Blandini e Jacopo Buffolo. Continuano a far parte del gruppo dirigente nazionale Giulia Titoli (Umbria) e Elena Turchi (Emilia Romagna).

Martedì 7 Agosto 2018



