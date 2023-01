Domenica 15 Gennaio 2023, 09:29

Gli ultimi a decidersi sono stati gli azzurri di Forza Italia, che hanno sciolto la riserva appena venerdì sera. Il giorno prima avevano chiuso invece il cerchio i verdi della Lega. Ricapitolando: alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del 12 e 13 febbraio i candidati nella lista del partito di Silvio Berlusconi sono l’ex sindaco Giulio Marini, il vice sindaco di Civita Castellana Claudio Parroccini, Federica Friggi di Montefiascone e Fabiana Salviani, consigliera comunale ad Acquapendente. E si dicono «pronti per una grande sfida».

Ai tre leghisti anticipati nei giorni scorsi da Il Messaggero (Carlo Pellegrini, Elisa Cepparotti ed Emanuela Bartolini) si è aggiunto Edoardo Ciocchetti, consigliere comunale a Gallese. Restando in ambito centrodestra, i primi a ufficializzare erano stati i Fratelli d’Italia, che schierano Daniele Sabatini, Valentina Paterna, Giovanna Fortuna e Giulio Zelli Menegali. Oltre a loro i quattro i candidati della lista civica Rocca presidente. Si tratta di Barbara Aniello, docente universitaria e operatrice culturale di Viterbo, Elisa Lo Verde, anche lei docente di Civita Castellana, Jacopo Menghini, un giovane impegnato nell’associazionismo e volontariato del capoluogo, e Renato Bacciardi, imprenditore del settore turistico e già vice dell’ex sindaco Mauro Mazzola di Tarquinia, che però è del Pd.

E qui arriva il retroscena sulla lista civica del candidato presidente di centrosinistra, Alessio D’Amato. Per lungo tempo è stato corteggiato proprio Mazzola, che però ha preferito declinare l’invito. Per ex sindaco e vice sarebbe stato un po’ imbarazzante farsi campagna elettorale contro dopo aver governato insieme. Nella lista di D’Amato sono quindi entrati Giuseppina “Pina” Barattelli, 57 anni, nata a Civitavecchia ma da sempre residente a Montalto di Castro, Umberto Cinalli, 55 anni, vive e lavora a Viterbo da quarant’anni ed è impegnato da sempre nel sociale e nell’ambiente, Micaela Onorati, 53 anni, che ha lavorato anche all’Università della Tuscia, e Silvio Marino, che ha ricoperto vari incarichi alla Regione. Gli altri candidati del centrosinistra: per il Pd Enrico Panunzi, Alessandra Troncarelli, Simone Brunelli e Simona Rossini, per Azione e Italia Viva Barbara Assanti, Giacomo Barelli, Paola Goglia e Alessio Trani.

Infine il M5S schiera Massimo Erbetti, Simona Sassara, Maurizio Serafinelli e la stessa candidata presidente Donatella Bianchi.