Giovedì 12 Gennaio 2023, 05:25

Fratelli d’Italia ha scelto il suo poker, Forza Italia e la Lega ancora non hanno le idee del tutto chiare, ma solo qualche punto fermo. Ci sono pure i ritorni: Daniele Sabatini per i meloniani e il bandolero stanco Giulio Marini per gli azzurri. Elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, ormai c’è poco da giocare a nascondino: le candidature vanno presentate entro sabato.

Pd, M5S e Azione avevano già definito. Per i dem in campo Enrico Panunzi, l’assessora regionale Alessandra Troncarelli, Simone Brunelli e Simona Rossini. I pentastellati schierano Massimo Erbetti, Simona Sassara, Emanuela Ferazzoli e Maurizio Serafinelli. Calenda e renziani su Barbara Assanti, Paola Goglia, Giacomo Barelli e Alessio Trani.

Ma la novità di ieri è stata l’ufficializzazione dei quattro di Fratelli d’Italia: il coordinamento regionale ha scremato la rosa di nomi, puntando su Giovanna Fortuna (assessore al Comune di Civita Castellana), Daniele Sabatini (già consigliere regionale), Valentina Paterna (consigliere comunale e coordinatrice di Fratelli d’Italia a Tarquinia) e Giulio Zelli Menegali (assessore al Comune di Vetralla). Questa la logica delle candidature: la scelta si è concentrata nei cinque Comuni più grandi, i nomi sono quelli ritenuti più rappresentativi in ordine di preferenze e di attrattività per la campagna elettorale, in grado di trainarla. Tra Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Vetralla e Montefiascone è rimasto fuori l’ultimo, l’unico dove i meloniani non governano.

In casa Lega la certezza è rosa, mentre non sono ancora ben definitive le candidature maschili. Saranno schierate Elisa Cepparotti, ex consigliera a palazzo dei Priori, ed Emanuela Bartolini, vice sindaca del Comune di Canino. Tra gli uomini ha deciso di dare forfait il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, mai entrato in partita - pare per sua scelta - il capogruppo a palazzo dei Priori Claudio Ubertini - ma ieri erano salite le quotazioni di Carlo Pellegrini, già candidato sindaco a Bassano Romano. Sono girati pure i nomi del coordinatore provinciale Andrea Micci e dell’ex senatore Umberto Fusco.

Ancora più indecisi sono gli azzurri, che al momento hanno fatto trapelare un solo nome sicuro: quello dell’ex tutto - senatore, presidente della Provincia, sindaco e capogruppo - Giulio Marini. L’unico in tutto il panorama politico locale ad aver messo le mani avanti sulla propria candidatura già dalla scorsa estate. Per il resto i rumors parlano di Annalisa Arcangeli, vice sindaca del Comune di Nepi, dell’ex consigliere comunale di Tarquinia Manuel Catini, della consigliera comunale di Montefiascone Maria Cristina Ranaldi e di qualche possibilità per un esponente di Civita Castellana. L’imperativo degli azzurri è comunque dare rappresentatività a tutto il territorio, optando per una candidatura viterbese e spaziando da nord a sud della Tuscia.