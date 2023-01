Domenica 8 Gennaio 2023, 05:15

Le jeux sont fait, ma non per tutti. Pd e Movimento 5 Stelle sono praticamente a posto, la Lega deve focalizzare bene la metà del cielo maschile, Fratelli d’Italia deve scremare l’ampia rosa di nomi al tavolo regionale e Forza Italia trovare ancora qualche nome. Poi venerdì e sabato tutti in tribunale a presentare le liste di quanti correranno alla carica di consigliere regionale il 12 e 13 febbraio.

Fratelli d’Italia vive la luna di miele col governo Meloni, ma per l’ufficializzazione degli aspiranti onorevoli mancano ancora un paio di giorni. Sono state infatti raccolte una decina di candidature - o poco meno - già inviate al tavolo regionale, che si riunirà a inizio settimana per vagliare e dare il via libera ai nomi nelle province. La rosa da cui pescare è importante e include nomi noti. Quello che da indiscrezioni pare certo è Daniele Sabatini. Il sistema è lo stesso adottato per le politiche, con proposte di candidature e curricula. Sarà il deputato Mauro Rotelli a presentare la lista.

In casa Lega non sono ancora ben definitive le candidature maschili, mentre sul lato rosa è già tutto deciso. Correranno Elisa Cepparotti, ex consigliera a palazzo dei Priori, ed Emanuela Bartolini, attuale vice sindaca del Comune di Canino. Tra gli uomini potrebbe candidarsi il consigliere viterbese Andrea Micci, anche considerando che il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci pare aver declinato. Non corrono invece né l’ex presidente del consiglio Stefano Evangelista, né il capogruppo a palazzo dei Priori Claudio Ubertini, per decisione del diretto interessato. E Forza Italia? La scorsa estate l’ex sindaco Giulio Marini aveva proposto la propria candidatura, su cui però non c’è nulla di ufficiale. Pare invece certa la corsa di Annalisa Arcangeli, vice sindaca del Comune di Nepi.

Sul campo opposto i dem, dopo una riunione giovedì sera, hanno scelto di rimettere in campo il consigliere regionale Enrico Panunzi, insieme all’assessora regionale Alessandra Troncarelli. Saranno affiancati dal capogruppo al consiglio di Civita Castellana Simone Brunelli e da Simona Rossini, dirigente del partito attiva nel mondo del sindacato. Lo ha deciso la direzione provinciale con una votazione all’unanimità.

Il Movimento 5 Stelle ha da poco chiuso la votazione online, che ha decretato le candidature di Massimo Erbetti (101 voti) e Simona Sassara (130) di Civita Castellana. Non certissimi di entrare in lista Emanuela Ferazzoli (60) e Maurizio Serafinelli (36), arrivati rispettivamente terza e quarto. In qualsiasi momento potrebbe infatti inserirsi qualcuno non della provincia, visto che il presidente ha l’ultima parola e facoltà di bloccare qualche nome. Insomma, per il rien ne va plus manca ancora una manciata di ore.