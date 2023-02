Regionali, affluenza definitiva: nella Tuscia ha votato il 44,09 per cento. Nel 2018 era stato il 73,53

Ha votato solo il 44,09 per cento degli aventi diritto. E' il dato definitivo dell'affluenza nella Tuscia alle elezioni per il rinnovo della Regione Lazio. A Viterbo città l'asticella si è fermata al 42,01. Un passo avanti rispetto alla chiusura dei seggi ieri alle 23, quando alle urne si era recato appena il 30,53. Ma un passo enorme indietro rispetto alle regionali del 4 marzo 2018, quando la percentuale raggiunse il 73,35.

Canepina è il Comune in cui si è votato di più con il 71,38 per cento, Monterosi quello in cui si è votato di meno, con il 35,38, meno della metà dell'altro.

Ora sono in corsi gli scrutini, per vedere chi sarà il nuovo presidente della Regione Lazio e chi, dalla Tuscia, riuscirà a entrare alla Pisana.