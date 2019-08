Red Canzian, Bobby Solo, Matia Bazar ma anche tanto rock e jazz: fine settimana in musica nel Viterbese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferragosto e dintorni a suon di musica, grazie a tanti eventi sparsi da un capo e l'altro della provincia di Viterbo.Nel capoluogo, la 16° edizione di JazzUp Festival (Piazza Unità d'Italia, inizio spettacoli ore 21,30) propone: oggi agosto, Chiara Viola Quartet; sabato: Felice Tazzini Trio, con special guest Paolo Recchia; domenica: Daniele Cordisco/Francesco Lento Quartet.A Blera per la 13° edizione del festival "Blera in Rock" oggi concerto dei "Nanowar Of Steel", padroni incontrastati del metal demenziale a livello italiano ed europeo; sabato, The Rumjacks, band australiana nota in tutto il mondo grazie al suo celtic punk; domenica, con Pino Scotto, uno dei padri della scena rock italiana, già frontman dei "Vanadium", dei "Fire Trails" e dei "Pulsar".A Caprarola, il Festival Di Voci Di Suoni ospita (piazzale S.Teresa) oggi ore 21,30 vede il concerto di "Elena Ledda Sestetto" dal titolo "Làntias", dal quale emerge l'intensità di una lingua espressiva e senza tempo, come il sardo, e la musica che viaggia abbracciando suoni e voci del Mediterraneo e oltre. A Gradoli, Alla Mensa degli Incappucciati (Giardini del Priorato): venerdì, "Gli amici del ballo"; sabato, "I five Hundred"; domenica, Damiano Ferlicca Band. Non mancano glorie intramontabili.A Vasanello questa sera concerto di Red Canzian: evento di punta del cartellone dei festeggiamenti in onore dei co-protettori del paese, San Rocco e Santa Maria Assunta. Il bassista e polistrumentista presenta ”Testimone del Tempo”: un miscellanea di canzoni scritte e composte dopo lo scioglimento dei "Pooh", nonché una selezione di grandi classici del repertorio pop/rock internazionale e italiano. Sul palco, Canzian sarà accompagnato, tra gli altri, dal figlio Phil Mer alla batteria e direzione musicale e dalla figlia Chiara ai cori.A Sutri, piazza del Comune, sabato, ore 21,30, è possibile invece imbattersi in Bobby Solo, uno dei padri del rock & roll italiano, che proporrà tutte le hit della sua inimitabile carriera, alternandole con i più recenti lavori. Sempre sabato a Vallerano, nell'ambito della festa di San Vittore, alle 21,30, esibizione dei Matia Bazar, band storica della musica leggera italiana.