Ragazzo di 19 anni precipita da una finestra: trasferito in gravi condizioni al “Gemelli”

Un ragazzo di 19 anni è precipitato da una finestra della sua abitazione, a Fabrica di Roma (Viterbo), in via della Cava. Una caduta nel vuoto di circa 15 metri che è terminata su un cancello della recinzione sottostante.



I soccorso sono stati tempestivi, con il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza, l'automedica e successivamente l'eliambulanza. Quest'ultima ha trasferito poi il giovane all'ospedale Gemelli di Roma in gravi consizioni.



Scattato l'allarme sul posto anche i carabinieri e gli uomini della Polizia locale di Fabrica. Sono in corso verifiche per capire se sia trattato di un incidente o altro. Sembra che il giovane soffra di una forte depressione. Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA