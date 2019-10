Ragazza tenta di uccidersi ingerendo farmaci: soccorsa dall'eliambulanza del 118

Tentativo di suicidio a Castiglione in Teverina (Viterbo): ragazza soccorsa dall'eliambulanza del 118. E' accaduto questo pomeriggio nella zona di Castiglione. Una giovane di 26 anni avrebbe ingerito una forte dose di medicinali, fino a perdere i sensi. A dare l'allarme la madre della stessa ragazzam, che ha avvertito i sanitari.



Nell'abitazione della giovane è intervenuta un'ambulanza, che ha poi richiesto l'ausilio dell'elicottero del servizio di emergenza. La ragazza è stata soccorsa e trasferita all'ospedale Belcolle di Viterbo. Non sarebbe in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA