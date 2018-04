Premio letterario Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, il vincitore è Fabio Genovesi

di Federica Lupino

Premio letterario Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti a Vallerano (Viterbo), c'è il vincitore della quarta edizione: Fabio Genovesi, autore de "Il mare dove non si tocca". Lo scrittore, nato a Forte dei Marmi (Lucca), nel 1974 oltre a Esche vive ha pubblicato, per Mondadori, i romanzi Versilia Rock City e Chi manda le onde (Premio Strega Giovani 2015), il diario on the road della sua avventura al Giro d’Italia Tutti primi sul traguardo del mio cuore, per Laterza, il saggio cult Morte dei Marmi. Collabora con il “Corriere della Sera”, “La Lettura” e “Io Donna”.



Rivolto a opere edite di narrativa italiana, il Premio è dedicato alla memoria di Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, entrambi sepolti nel locale cimitero di Vallerano, nel cuore della Tuscia viterbese. La premiazione del vincitore si svolgerà sabato 19 maggio 2018 a Vallerano alle 11.30 in piazza dell'Oratorio. La giuria scientifica è composta da Giuseppe Antonelli, Carla Carotenuto, Anne-Christine Faitrop-Porta, Fabrizio Ottaviani, Paolo Palma, Raffaello Palumbo Mosca, Carlo Picozza, Graziella Pulce, Eugenio Ragni, Alberto Rollo, Fabio Stassi.



Il comitato direttivo è presieduto da Giorgio Nisini ed è composto da Valeria Ciaffardini (organizzazione Premio Alvaro-Bigiaretti), Manola Erasmi (consigliere Comune di Vallerano), Massimo Fornicoli (psicologo), Maurizio Gregori (sindaco di Vallerano), Massimo Onofri (critico Letterario), Luca Poleggi (giornalista), Riccardo Rovere (Casa Alvaro-Bigiaretti), Daniela Zanarini (Casa Alvaro-Bigiaretti).





Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20



