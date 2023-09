Sabato 30 Settembre 2023, 05:20

Sosta selvaggia di scooter a piazza Crispi e via limitrofe: il Comune ha deciso di aumentare i posti riservati agli studenti che per andare da casa a scuola usano il motorino. D’ora in poi coloro che parcheggiano dove capita e poi si lamentano perché all’uscita dalle lezioni trovano la multa infilata nel manubrio o sotto la sella non avranno più giustificazioni.

L’ordinanza firmata martedì scorso dal comandante della polizia locale Mauro Vinciotti stabilisce che “a far data dall’apposizione di idonea segnaletica, in via Monte Asolone, gli stalli di sosta riservati ai ciclomotori/motocicli in tutti i giorni feriali, nella fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 14,00 nel periodo ricompreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno realizzati dall’intersezione con piazza Crispi fino al civico 2, vengano integrati con altri posti destinati alla medesima categorie di veicoli, nel periodo e negli orari sopraindicati, fino al civico numero 6 della stessa”.

Siamo in zona Porta della Verità, a due passi dal liceo scientifico Ruffini e dall’istituto comprensivo Luigi Fantappiè, e a qualche decina di metri dall’istituto tecnico economico Paolo Savi in via Raniero Capocci

La polemica è scoppiata alcuni giorni fa alla riapertura delle scuole a seguito di una raffica di multe piovuta su decine di motorini parcheggiati ovunque: sui marciapiedi, sulle strisce pedonali o nei posti riservati alle automobili intorno al museo civico “Luigi Rossi Danielli”. E’ stato il bilancio di una sola mattinata di controlli da parte della polizia municipale.

“Il comune vuole fare cassa sulle spalle delle famiglie” hanno protestato alcuni genitori i cui figli sono ritornati a casa con la contravvenzione da pagare. Importo della sanzione circa 40 euro. Secondo chi si è lamentato per la strage di multe, i vigili urbani avrebbero dovuto chiudere un occhio ed essere comprensivi con gli studenti perché gli stalli riservati ai motorini sono troppo pochi rispetto alle esigenze, una quindicina in tutto: "I parcheggi per i motorini sono praticamente inesistenti, i posti esistenti non bastano nemmeno per un terzo degli alunni".

Dall’altra parte, però, impossibile per la polizia municipale fare finta di niente davanti a infrazioni del codice della strada tanto evidenti, soprattutto se rischiano di danneggiare altri utenti come disabili in carrozzina o mamme con il passeggino, per i quali i motorini sui marciapiedi o sulle strisce si trasformano in una barriera architettonica impossibile da superare. Piazza Crispi, inoltre, è un punto delicatissimo della viabilità locale. Le multe andranno pagate, quindi, ma il Comune ha deciso di tendere una mano agli studenti, aumentando i posti a disposizione per la sosta dei loro veicoli.

L'appello della sindaca per chi può è quello comunque di fare uso il più possibile dei mezzi pubblici. “Il Comune ha lavorato per adattare le linee degli autobus in modo da soddisfare gli orari scolastici e garantire la massima sicurezza per i bambini e i ragazzi”, ha spiegato Chiara Frontini alla vigilia dell'inizio della ripresa. La linea 1C scolastica parte dal parcheggio all’incrocio tra Bruno Buozzi e la tangenziale ovest alle 7,35 e ferma proprio a porta della Verità (studenti Ruffini e Fantappiè) dieci minuti più tardi, proseguendo poi per porta Romana e via Carlo Cattaneo, fino all’Istituto Canevari e alla scuola Vanni.

Per chi deve entrare all’interno di porta Romana (studenti dei licei Buratti, Santa Rosa e istituto Fantappiè) c'è invece la linea 1C dal parcheggio del Sacrario alle 7.35 oppure piazzale Romiti alle 07.55 fino alla fermata di piazza Fontana Grande alle 08.02 circa. Intanto davanti a porta della Verità e lungo le mura vanno avanti senza sosta i lavori finanziati dal Pnrr per la realizzazione della pista ciclabile, ai quali si aggiungeranno presto i cantieri per la riqualificazione di piazza Crispi. Allora quel giorno a scuola ci si potrà andare anche in bicicletta.