Corse a vuoto (ovvero senza fantino) 2022 a Ronciglione: il rione Fontana Grande con il cavallo Ninfa da Clodia si è aggiudicata il Palio di San Bartolomeo. Il cavallo già alla vigilia era considerato uno dei favoriti poiché si era aggiudicato l’edizione del 2018 e dunque ha fatto valere la sua esperienza. Subito dopo i vincitori hanno ricevuto dalle mani del sindaco Mario Mengoni il palio, "Le ali della vittoria", in piazza della nave, realizzato dall’artista Stefano Cianti e dedicato al maestro Mauro Passeri, poi sono iniziati i festeggiamenti per vie del paese e in particolare nel rione che ha trionfato. Zaminide e Ubert Spy del rione Campanone si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto.

E’ stata come sempre un manifestazione ricca di suspance, carica di emozione e come sempre suggestiva che si è tornata a correre dopo due anni e richiamato lungo le vie del centro storico dove si svolge la corsa migliaia di turisti. Dopo le tre batterie di qualificazione a giocarsi la finale sono stati: Il rione San Severo con Tuscania; il Campanone con Ubert Spy: Fontana Grande con Ninfa da Clodia, ancora il Campanone con Zaminide e La Pace con due cavalli: Tornasol e Ummi Ummi con quest’ultimo, dato per favorito anche lui poiché aveva vinto l’edizione del 2019. Nella finale di consolazione la vittoria è andata al cavallo Prima Paint del rione Monumento e il secondo posto al cavallo Zia Zelinda del rione Madonna di Loreto.

La corsa dei cavalli detta anche corsa a vuoto è tornata a splendere come vuole la tradizione e si è confermata uno tra i importanti appuntamenti storici del Lazio. La corsa è organizzata dall’Ente Comunale per il Palio delle Corse a Vuoto nato per curare la parte autorizzativa, tecnica e amministrativa .L’Associazione Amici del Palio, invece, si occupa della realizzazione del percorso e ell’organizzazione dell’evento. Ugo Baldi