Pachistano arrestato per violenza su bambine: chiedeva informazioni stradali per allungare le mani

Chiedeva informazioni per allungare le mani sulle bambine. Il pakistano, arrestato dalla Squadra mobile, per violenza sessuale. Avrebbe adescato due ragazzine, di 11 e 13 anni, con la scusa di chiedere informazioni su una strada, perché cercava un appartamento. A incastrarlo i video delle telecamere di sorveglianza delle strade indicate dalle stesse bambine.



Nelle prime ore della mattina, la polizia ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un cittadino pakistano, residente a Viterbo e regolare sul territorio nazionale. È ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine minori di 14 anni.



La violenza si sarebbe consumata in pieno centro storico, dove le due ragazzine abitavano. Le vittime di 11 e 13 anni sono una italiana e una straniera. La tentata violenza sarebbe avvenuta lo stesso giorno. Ultimo aggiornamento: 12:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA