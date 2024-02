Milano tra le città più inquinate del mondo, livelli alti di PM10 in Pianura Padana

Milano sta affrontando livelli di inquinamento estremamente elevati, classificandosi tra le città più inquinate al mondo con un indice di qualità dell'aria più basso solo di Dacca (in Bangladesh) e Lahore (in Pakistan). La concentrazione di PM2.5 a Milano è 29,7 volte superiore al limite annuale raccomandato dall'OMS, rendendo l'aria classificata come "non salutare". Il picco di PM2.5 registrato è stato il più alto degli ultimi dieci anni. Si prevede un miglioramento della qualità dell'aria nella seconda metà della settimana successiva, con l'arrivo di vento, pioggia e neve. Anche nel resto d'Italia i dati sono particolarmente preoccupanti, non solo in Pianura Padana ma anche a Roma.

Smog Roma, lo studio Enea: «Smart working utile contro inquinamento»

L'osservazione dell'Esa sulla pianura Padana

Il problema dell'inquinamento in Pianura Padana, un'area geografica notoriamente soggetta a elevati livelli di inquinanti atmosferici, è stato confermato dai dati forniti dal sistema satellitare Copernicus. Questo avanzato strumento di osservazione della Terra, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha permesso di ottenere una rappresentazione dettagliata e dinamica dell'evoluzione dei livelli di PM10, particelle di polvere sottile particolarmente dannose per la salute umana, durante il mese di gennaio 2024.

Mappa inquinamento Italia 18 febbraio 2024

L'animazione pubblicata sull'ESA mette in evidenza come la concentrazione di PM10 vari nel tempo, mostrando un'accumulazione significativa di queste particelle nocive nell'atmosfera sopra la Pianura Padana. Questo fenomeno è aggravato da condizioni meteorologiche specifiche della regione, quali la scarsa ventilazione e la formazione di inversioni termiche durante i mesi invernali, che impediscono la dispersione degli inquinanti e favoriscono l'accumulo di sostanze nocive a livello del suolo.

Tra le principali fonti di PM10 vi sono i processi di combustione legati al traffico veicolare, al riscaldamento domestico e alle attività industriali, che risultano particolarmente intense in un'area densamente popolata e industrializzata come la Pianura Padana.