Saman, il padre Shabbar Abbas estradato dal Pakistan. Nordio: «In viaggio verso l'Italia»

Shabbar Abbas, il padre di Saman, arriverà nelle prime ore della mattina di domani all'aeroporto di Roma Ciampino da cui, espletate le formalità di rito, sarà preso in consegna dalla Polizia penitenziaria e portato nella casa circondariale di Roma in attesa della definitiva traduzione in un carcere emiliano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia. Lo spiega una nota congiunta della Procura di Reggio Emilia, dei carabinieri di Reggio Emilia e ministero dell'Interno. Domattina alle 10.30 il procuratore capo Calogero Gaetano Paci, incontrerà gli organi di informazione nel palazzo di giustizia reggiano (via Paterlini 1).

Saman, Pakistan dice sì all'estradizione del padre in Italia

L'estradizione

L'uomo è ritenuto presunto responsabile, insieme alla moglie Nazia Shaheen (ancora latitante), al fratello Danish Hasnain, ai nipoti Nomanulhaq Nomanulhaq e Ijaz Ikram, dell'omicidio della figlia Saman avvenuto a Novellara la notte del primo maggio 2021.

Le indagini

Il 15 novembre 2022, l'arresto di Shabbar, pochi giorni prima che in Italia venisse trovato il corpo di Saman: le autorità di polizia pachistane, grazie all'attività dell'esperto per l'Immigrazione del dipartimento della pubblica sicurezza presso l'ambasciata d'Italia ad Islamabad, diedero esecuzione alla Red Notice-Interpol (richiesta d'arresto ai fini estradizionali). Al termine di un lungo procedimento giudiziario l'Alta Corte Pakistana, il 4 luglio 2023, ha giudicava applicabile la procedura di estradizione a carico di Shabbar Abbas. Sulla scorta del giudizio dell'Alta Corte, il Governo pakistano ha dato l'assenso, il 29 agosto