Orte, dà in affitto una casa che non esiste e intasca l'acconto di 2 mila euro

Prende in affitto una casa, versa l'acconto di 2 mila euro, poi scopre che la casa non esiste e il contratto firmato era falso. La vittima, una donna, si è rivolta subito ai carabinieri della stazione di Orte, che sono riusciti a identificare e denunciare per truffa e falsità materiale il responsabile, un uomo di origine africane. Il truffatore aveva fatto stipulare alla donna un contratto di locazione di un immobile, con le caratteristiche richieste e nella zona desiderata, e si era fatto consegnare appunto i 2 mila euro.

