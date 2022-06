Orte, arrestato dai carabinieri rapinatore seriale di bar e tabaccherie

Arrestato rapinatore seriale a Orte. I militari della locale stazione attivati dalla proprietaria di una tabaccheria, sono prontamente intervenuti alla ricerca di un ragazzo di trenta anni che, dopo aver commesso una rapina di 500 euro è salito su un pullman nel tentativo di assicurarsi la fuga. In precedenza lo stessa persona aveva messo a segno un colpo in un bar che gli aveva fruttato altre 200 euro.

Non aveva fatto i conti con i militari di Orte che lo hanno bloccato sul mezzo pubblico e tratto in arresto in flagranza. Addosso gli sono stati trovati i soldi provento del reato appena commesso.

Verrà trattenuto presso camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo.