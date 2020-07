Nuovi ciack per la fiction su Leonardo, scattano i divieti di sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi ciak in città per Leonardo, la serie tv dedicata al genio toscano, co-prodotta da Lux Vide, Rai Fiction, Big Light Productions, in associazione con France Televisiòn e Rtve, co-finanziata e distribuita da Sony Pictures Television. Ne dà notizia l'assessore Alessia Mancini. «Dopo le riprese dello scorso giugno a Montecalvello, ora è la volta del centro storico e della Quercia. L'indotto che le case cinematografiche creano durante le riprese lo abbiamo visto in più occasioni». Tra gli attori impegnati nel cast Freddie Highmore, Giancarlo Giannini, e l'irlandese Aidan Turner, nel ruolo principale di Leonardo da Vinci.Per consentire le riprese si rendono necessari alcuni provvedimenti alla sosta veicolare. Dalle ore 6 alle 20 del 15 luglio, sarà vietato sostare in via sant'Antonio, dal civico 15 al civico 17 e di fronte al civico 30. Nello stesso giorno, dalle 8 alle 20, divieto di sosta in via Baciadonne, piazza Santa Maria Nuova, piazza San Carluccio, piazza San Pellegrino e piazza Cappella. Il giorno successivo, 16 luglio, divieto di sosta dalle 5 alle 20 a La Quercia, in piazza del Santuario e via del Convento.