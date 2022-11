Strada Castellese, per pericolo crollo di un costone di tufo senso unico alternato da Nepi

Nel tratto di strada che da Nepi porta a Castel Sant'Elia da questa sera si transita con il senso unico alternato. La misura attivata per il pericolo per un possibile distacco della parete in tufo che costeggia la strada.

Nel pomeriggio c'è stato un soprallugo da parte dei Vigili del fuoco, che hanno deciso di chiudere al traffico un lato dell'arteria, ritenuta a rischio di caduta massi crollo. Sul posto anche la polizia locale e il sindaco di Nepi, Franco Vita, che hanno seguito le operazioni di verifica.

La Provincia è intervenuta per l'installazione di due semafori.