Natale a Ronciglione tra sorprese, tradizione e novità

A Ronciglione (Viterbo) è “Sogno di Natale”. Il paese si è illuminato a festa con le nuove luminarie, un percorso di luci calde e fredde che attraversa tutto il paese e culmina nella cascata blu del palazzo comunale. Un’opera apprezzata dai cittadini, realizzata a seguito dell’aggiudicazione da parte del Comune di Ronciglione di un bando della presidenza del Consiglio regionale di 10.500 euro destinato alle iniziative natalizie, coordinate quest'anno dall'Istituzione comunale al turismo e alla promozione del Territorio.Dopo l'apertura con la casetta di Babbo Natale e l'animazione per i più piccoli in piazza Principe di Napoli, le vie Solferino e Campana faranno da cornice alla prima edizione dei mercatini natalizi. Musiche a tema ed animazione accompagneranno i visitatori lungo il tragitto, con gli esercizi commerciali che resteranno aperti per tutto il week end. Non mancherà la beneficenza, con la vendita dei panettoni Admo in piazza Principe di Napoli.I mercatini proseguiranno anche il 22/23 dicembre e il 5/6 gennaio, sempre in via Campana, via Solferino e piazza del Comune, mentre nelle giornate del , 26, 29 e 30 dicembre, in concomitanza con il Presepe Vivente nei Borghi (26,30 dicembre e 6 gennaio), si sposteranno in via Roma, fino ad arrivare in piazza della Nave. «Questa è la prima edizione dei mercatini natalizi – ha commentato il presidente dell'Istituzione al Turismo, Pietro Lazzaroni – sarà quindi un anno di prova, ma confidiamo nel successo della manifestazione. I commercianti delle vie coinvolte si sono infatti dimostrati entusiasti, rivelandosi preziosi sia nell'organizzazione che nelle idee suggerite».Un clima di festa che intende coinvolgere i ronciglionesi anche con concorsi a tema, come quello già in auge negli scorsi anni della vetrina più bella, destinato agli esercizi commerciali, e la mostra dei presepi artistici in via Campana. Protagoniste anche le scuole con la premiazione per le letterine di Babbo Natale, consegnate dai bambini nella casetta in piazza Principe di Napoli, e con la realizzazione di un presepe artistico da esporre in via Campana.A chiudere questa ricca kermesse natalizia ci pensa la Befana, con l'ormai tradizionale consegna delle calzette ai bambini da parte dell'Amministrazione comunale, il 5 dicembre in piazza Principe di Napoli. Il 6 gennaio sarà anche l'ultimo giorno utile per visitare il suggestivo presepe vivente che, da due anni a questa parte, viene allestito nei borghi medievali del paese.