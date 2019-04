Nail Art, la viterbese Rossana Settembri con le sue decorazioni conquista anche il Portogallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poco più di due anni fa ha spopolato alla Nailympia competition, vere e proprie olimpiadi della decorazione delle unghie, tenutesi a Londra (ottobre 2016). Nei giorni scorsi, ha sparigliato la concorrenza anche in Portogallo al Nailympion Portugal Inja: Rosanna Settembri è tornata a casa con una valigia piena di riconoscimenti. Ben quattro medaglie d’oro, una d’argento, una di bronzo e la coppa Gran Champion di Nail art in terza divisione, la più alta categoria nel campo nazionale e internazionale di nail art.Settembri è la titolare del Roxy Nail Store, piccola azienda artigianale made in Tuscia nata nel 2011 ben presto diventata icona delle onicotecniche, ed è la creatrice del marchio I’M ROXY.Molti i premi nel suo palmares: nel 2013 il 1° posto Media Mix Box nella categoria Beginner della competizione nazionale Nailopen Rome; nel 2014 3° posto Media Mix Box e il 2° posto Soak Off Manicure nella categoria Advanced della competizione nazionale Nailopen Rome; nel 2015 il 2° posto Nail Fantasy Complete Look nella categoria Advanced della competizione internazionale Naylimpia London; nel 2016 si aggiudica il 1° posto Nail Fantasy Complete Look e Winner of The Winners di Nail Art nella categoria Advanced della competizione internazionale Naylimpia London. Sempre nel 2016 porta con sè anche il 1° posto Nail Fantasy Complete Look nella categoria Master della competizione internazionale Nailpro Rome.