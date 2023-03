Venerdì 31 Marzo 2023, 05:10

Mortale sulla Vetrallese, a processo per omicidio stradale il figlio della vittima. La mattina del 18 maggio 2016 una donna 87enne di Tuscania, morì in seguito allo schianto. Al volante il figlio. Secondo la ricostruzione l’auto su cui viaggiavanoavrebbe sbandato finendo contro il guard rail. Ieri mattina davanti alla giudice Ilaria Inghilleri, hanno testimoniato gli agenti della stradale accorsi sul luogo dell’incidente.

«L’auto su cui viaggiavano - ha spiegato un ispettore - non andava forte, si può vedere dai danni riportati. Viaggiavano in direzione Tuscania e probabilmente alla curva il guidatore ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il guard rail. E’ stato sfortunato perché l’auto ha impattato proprio contro la cuspide e la donna ha sbattuto la testa contro il vetro. Dai rilievi non abbiamo notato segni di frenata, la vittima non portava la cintura». Durante l’impatto il guidatore oltre ad aver preso la parte iniziale, a punta, del guard rail che si è infilato nella parte anteriore del mezzo, ha divelto anche un segnale stradale.

«Ribadisco - ha detto infine l'ispettore della stradale - che in base alla mia esperienza l’uomo non andava forte, in quel tratto il limite è di 90 km orari. Ha sicuramente perso il controllo forse a causa della curva volgente a sinistra, ma la velocità non c’entra. I danni all’auto non erano così importanti e concentrati solo nella parte anteriore». L’imputato alla guida dell’auto rimase illeso.