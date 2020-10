Spacciano marijuana in centro, in manette coppia di giovanissimi. I carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Montefiascone (Viterbo), hanno effettuato un servizio antidroga in centro, dopo aver avuto segnali di uno strano movimento di giovani che faceva pensare ad una piazza di spaccio.



Ieri durante il servizio sono stati bloccati due giovani del luogo, un ragazzo e una ragazza, mentre cedevano un dose di marijuana ad un assuntore del luogo. Immediatamente è stata bloccata dai carabinieri l’azione di spaccio e la coppia è stata dichiarata in arresto, mentre il giovane assuntore è stato segnalato alla Prefettura.



Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 2 grammi di droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA