Imbarcazione in panne davanti la costa di Montalto, intervento di Guardia costiera e vigili del fuoco

Una imbarcazione lunga sei metri, con a bordo quattro adulti, questa mattina è rimasta in panne davanti la costa di Montalto di Castro. Gli occupanti hanno lanciato l’allarme chiamando il 1530. La sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia ha allertato la Guardia costiera di Montalto che con l’imbarcazione e una moto d’acqua dei Vigili del fuoco hanno raggiunto il punto segnalato, a circa cinquecento metri dalla riva davanti la foce del fiume Fiora.

Una volta accertate le condizioni di salute degli occupanti, i soccorsi hanno trainato l’imbarcazione fino agli ormeggi lungo fiume. In questo periodo a Capitaneria di porto e la Guardia costiera sono impegnati per garantire la sicurezza in mare ai tanti bagnanti che affollano le spiagge del litorale.