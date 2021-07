Maxi sequestro contro il mercato del falso sulla spiaggia di Montalto: 7 mila articoli

Mercoledì 28 Luglio 2021, 14:38

Blitz della Polizia locale questa mattina a Montalto Marina contro il mercato del falso. Gli agenti hanno sequestrato un ingente materiale contraffatto destinato alla vendita illegale sulla spiaggia. Si tratta di oltre cento capi di abbigliamento e calzature con marchi falsi delle più note griffe della moda e circa 7mila articoli tra bigiotteria e accessori da mare venduti illegalmente ai villeggianti.

Il blitz è scattato verso le 11 quando sulla spiaggia del litorale numerosi venditori ambulanti di nazionalità straniera invadono l’arenile in cerca di clienti fino al tramonto. Con il quad in dotazione, sotto il coordinamento del comandante Adalgiso Ricci, la Polizia locale è entrata in azione direttamente in spiaggia mentre un’altra pattuglia era pronta a intervenire sul lungomare Harmine. Alla vista delle divise gli stranieri sono fuggiti alcuni dei quali hanno abbandonato la merce a terra. Gli agenti sono inoltre intervenuti tra la vegetazione in località Sanguinaro, dove hanno trovato nascosta tra la boscaglia ulteriore merce pronta per essere venduta. Tutto il materiale è stato catalogato ed è stata informata la procura di Civitavecchia. La merce avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali migliaia di euro.