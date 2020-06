Motore in avaria davanti la costa di Montalto, intervento della Prociv e Guardia costiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata impegnativa oggi per i volontari di Protezione civile della Prociv Vulci 1 di Montalto. Dalla prima mattinata un incendio ha interessato le campagne alle porte del paese, dove le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni. I volontari, intervenuti con tre squadre, su richiesta della sala operativa regionale hanno spento l'incendio in collaborazione con i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia.In tarda mattinata, invece, il nucleo sommozzatori della Prociv, in collaborazione e sotto il coordinamento della Guardia costiera di Montalto, è intervenuto per una richiesta di soccorso a cinque miglia dalla costa. Gli occupanti di una imbarcazione hanno richiesto il soccorso per un'avaria al motore; l'imbarcazione, con il vento di maestrale, si stava allontanando sempre più dalla costa, scarrocciando verso sud, fino a raggiungere lo specchio di mare antistante il lido di Tarquinia.La delegazione di spiaggia ha allertato la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia che ha messo in prontezza operativa il mezzo S.a.r. (Search and rescue). I soccorritori hanno raggiunto l'imbarcazione che è stata poi trainata e ormeggiata in sicurezza al molo del fiume Fiora a Montalto.Nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze.