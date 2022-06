Elezioni a Montalto, Emanuela Socciarelli verso la vittoria

Emanuela Socciarelli in netto vantaggio contro gli altri quattro contendenti a questa tornata elettorale a Montalto di Castro.

A tre ore dall’inizio dello spoglio, la candidata a sindaco sta conquistando voti, non solo a Montalto di Castro, ma anche nella frazione di Pescia Romana. Nella cittadina del litorale i sostenitori della lista Idee in Comune sono pronti per festeggiare la vittoria. Una vittoria che, se il trend nelle prossime dovesse continuare su questi numeri, Montalto vedrà la prima donna alla guida del Comune.

In seconda posizione attualmente risulta essere la lista Angelo Brizi; terzo Luca Benni, quarto Angelo di Giorgio e in quinta posizione Gianni Petronio. Al momento su sette sezioni ne sono state ufficialmente chiuse due (78,25% delle sezioni scrutinate).