Picchiato per anni dalla moglie non ce la fa più e se ne va: per lei scatta il divieto di avvcinamento

Vittima per sei anni di atteggiamenti violenti da parte della compagna, alla fine non ce la fa più: se ne va di casa e trova rifugio da un amico. Lunedì scorso la Squadra mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza per la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a una 53enne polacca.

Il compagno, un italiano, dopo le ultime violenze ha denunciato tutto in Questura, raccontando di aver subito nel tempo prima insulti, poi anche schiaffi, calci, pugni e lancio di oggetti. La condotta della donna sarebbe conseguenza dell'abuso di alcol.

Gli ultimi fatti l'8 marzo: l'uomo le ha regalato un mazzo di mimose ma lei, ubriaca, l'ha gettato nel camino e lo ha colpito poi con un bastone all’inguine. Da allora se ne è andato da un amico.