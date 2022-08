Venerdì 26 Agosto 2022, 05:05

È l’ora delle minimacchine. Perché la tradizione parte sempre da qui: prima che entri in campo la sorella maggiore, a rompere il ghiaccio sono i piccoli Facchini. Tre spettacoli prima del grande spettacolo di Gloria, il primo già domani. E la partenza è col botto, al Pilastro la minimacchina festeggia mezzo secolo. La struttura è tutta nuova, sulla spalle verrà portata per le vie del quartiere la riproduzione di Armonia celeste, la Macchina dell’architetto Alfiero Antonini e del maestro Roberto Joppolo, costruita da Socrate Sensi, che ha sfilato dal 1986 al 1990. Il «Sollevate e fermi» alle 21 da via Rossi Danielli, dal piazzale dell’ex Okay, poi via verso l’incrocio con via Francesco Cristofori, viale Bruno Buozzi, fino all’arrivo.

A ruota eccone subito un’altra. Domenica è la volta della minimacchina di Santa Barbara. La mossa alle 21, ma prima ci a sfilare sarà il corteo, alle 17. I minifacchini porteranno a spalla Miracolo di fede, realizzata da Luca Di Prospero, rielaborando un progetto del padre, Gianluca, con il quale aveva partecipato al concorso del 2008. Il peso è di circa 5 quintali, alta 12 metri, protagonisti una cinquantina di ragazzi guidati dal capofacchino Diego Terzoli.

Sono presenti 150 lumini a fiamma viva, quest’anno sono state aggiunte delle vasche, gli angeli sono stati modificati, ci sarà un effetto acqua visibile sotto la riproduzione della fontana di piazza delle Erbe. A realizzare la statua della santa, alta un metro e 55 come era Rosa in vita, è stato proprio Gianluca Di Prospero. Durante il Trasporto verrà collocata una reliquia donata da suor Francesca Pizzaia al parroco don Claudio e posta su un reliquiario poco prima del via sulla base della struttura.

La minimacchina del centro storico (nella foto di copertina) spegne invece la bellezza di 54 candeline. Il Trasporto di Luce di Rosa sarà giovedì 1 settembre, ma la strada per arrivarci comincia prima. Mercoledì alle 18 ci sarà infatti l’incontro con il Sodalizio e la consegna dei distintivi per gli esordienti, alle 19,15 la messa per i membri del Comitato centro storico, presieduto da Lucio Laureti, i minifacchini e i collaboratori, nella chiesa di San Giovanni in Zoccoli. E quello successivo sarà il gran giorno: i piccoli Facchini, oltre 200, si raduneranno in piazza Dante alle 15,30 per poi iniziare a sfilare un’ora dopo.

Alle 18,30 il ritiro nell’istituto della maestre Pie Venerini e alle 21 il «Sollevate e fermi». Da qui la cavalcata di oltre un chilometro e mezzo lungo via Mazzini, via Niccolò della Tuscia, via della Verità, via Orologio vecchio, piazza delle Erbe, via Saffi, Via Fontanella di Sant’Angelo, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Roma, piazza delle Erbe, Corso Italia, piazza Verdi, via Santa Rosa, largo Facchini di Santa Rosa, via Casa di Santa Rosa, via Mazzini e ritorno in piazza Dante.