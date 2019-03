Marco Mengoni torna a casa e Ronciglione impazzisce: registra un video con la banda cittadina

Ultimo aggiornamento: 15:43

Marco Mengoni torna nella sua Ronciglione. L'artista per tutta la giornata di oggi è stato impegnato nel suo paese natale, in provincia di Viterbo, per girare un video. Con lui, la banda musicale Alceo Catini che lo ha accompagnato durante le riprese. Bocche cucite sui dettagli: «Ci hanno chiesto di non diffondere notizie», si limita a dire il sindaco Mario Mengoni (una parentela alla lontana).Di certo, le riprese continueranno domani ma solo con la troupe. Sul suo profilo ufficiale il cantante ha scritto solo: «La mia banda suona! In piedi come...». Molti gli attestati di stima giunti dai suoi concittadini. Un utente scrive su Facebook: «Caro Marco, oggi hai fatto un regalo meraviglioso alla nostra comunità avvalendoti anche della nostra banda cittadina Alceo Cantiani, vederti insieme al nostro maestro Fernando De Santis mi ha veramente emozionato e riempito di orgoglio. Grazie grazie grazie. Siamo orgogliosi di te».