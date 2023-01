Maratonina dei 3 Comuni, vincono Carmine Buccilli e Alessia Tuccitto. In mille al via da Civita Castellana

La regina delle corse d'inverno è tornata. Civita Castellana ha ospitato la partenza e l'arrivo della Maratonina dei 3 comuni. Ha vinto Carmine Buccilli, al secondo posto Eliyas Embaye, al terzo Domenico Liberatore, al quarto e primo tra i viterbesi Marco Giannini di Montefiascone.

Tra le done primo posto per Alessia Tuccitto, secondo per Paola Salvatori e terzo per Giulia Montagnin.

Al via circa mille atleti provenienti da tutta l'Italia centrale.

Alla consegna dei premi erano presenti il sindaco di Civita Castellana, gli amministratori locali di Nepi e Castel Sant'Elia, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e il presidente regionale Fidal Fabio Martelli.