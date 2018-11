Maltratta il figlio, le viene tolto e lei lo rapisce: bambino rintracciato dopo mesi dalla squadra mobile

Ultimo aggiornamento: 15:08

Violenza su minori e drammi familiari. Un bambino di 11 anni rapito dalla madre, dopo che gli era stato tolto perché lo maltrattava, dopo mesi di ricerche fino in Romania è stato rintracciato e “liberarlo". Questa la lunga indagine, scattata nel mese di settembre scorso a Viterbo, dopo che il ragazzino era stato rapito dalla madre in Romania.La vicenda ha inizio a giugno del 2017, quando la madre viene denunciata dalla stessa Mobile di Viterbo per maltrattamenti sul figlio. Il minore era stato allontanato dall’abitazione della famiglia e portato in un luogo protetto, in attesa del pronunciamento del Tribunale per i minorenni. I giudici avevano poi dichiarato decaduta la potestà genitoriale della madre e affidato il minore ai nonni che abitavano in Romania.La donna però poco dopo si era recata nel suo paese di origine prelevando il figlio e facendo perdere le proprie tracce. A questo punto è rientrata in gioco la Squadra mobile della questura viterbese, Sezione reati contro la persona e i minori, che ha rintracciato il bambino. Dopo una delicata indagine per rintracciare il minore, particolarmente complessa dopo che la donna era sparita anche sul territorio viterbese, gli agenti la rintracciavanoDopo servizi di pedinamento veniva individuato anche il luogo di residenza e dove si trovava il bambino, che così come disposto con decreto di affidamento dal Tribunale per minorenni di Roma, veniva nuovamente affidato ai Servizi sociali.