8 Marzo 2021

di Ugo Baldi

(Lettura 2 minuti)







Mai cosi tante. A Civita Castellana c'è l'amministrazione comunale più colorata di rosa della provincia. Un terzo dei consiglieri (ovvero sei) siedono su banchi del Consiglio e due sono in Giunta. Il sindaco Luca Giampieri è in pratica beato tra le donne e per lui e pertanto un 8 marzo particolare, tanto è vero che il centro storico oggi si colorerà di giallo per un'iniziativa congiunta di tutte le donne (maggioranza e opposizione) che stanno in politica. Anche perché è la prima volta che una rappresentanza cosi elevata (otto) è presente nel parlamentino locale dal dopoguerra ad oggi. In precedenza si era arrivati al massimo a tre. Sono tutte compenti e preparate dice Giampieri e per alcuni ruoli dirigenziali sono migliori degli uomini. Della squadra femminile del palazzo comunale di Piazza Matteotti, fanno parte: Simonetta Coletta e Silvia La Bella (assessori), Nicoletta Tomei, Floriana Vaglio, Lorena Sconocchia, Giulia Pieri (in dolce attesa), Angela Consoli e Giovanna Fortuna (consiglieri). Celebrare l'8 marzo dice ancora Giampieri - in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo risulta un'impresa particolarmente complessa, ma l'amministrazione comunale, specie con la sua componente femminile, non ha voluto rinunciare a organizzare una piccola ma significativa iniziativa per ricordare l'importanza della Giornata internazionale della donna. L'iniziativa di colorare le fioriere con le mimose è dedicata a tutte le donne di Civita Castellana. Attraverso un semplice gesto come può essere quello di colorare con rami di mimose le fioriere pubbliche del centro storico - spiega l'assessore alla Cultura, Simonetta Coletta -, il Comune vuole sottolineare l'importanza di messaggio che riguarda non solo le donne ma tutta la collettività.