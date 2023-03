"Macchine di pace", Gloria sbarca a Betlemme per il decennale Unesco. Mecarini: «Sempre con Rosina nel cuore»

Gloria porta un messaggio di pace: la Macchina di Santa Rosa arriva a Betlemme. In occasione del decennale del riconoscimento Unesco delle feste della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane - il Trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, la Faradda dei Candelieri di Sassari, I Gigli di Nola e la Varia di Palmi – che coincide con i 20 anni della Convenzione Unesco 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, si apre il 4 aprile al Bethlehem Peace Center, in Terra Santa, la mostra “ Macchine di Pace”.

Si tratta della prima tappa di un itinerario espositivo che, in Europa e in Italia, ha lo scopo di divulgare la cultura della tradizione mediterranea dopo il tempo sospeso della pandemia, veicolando un messaggio di pace forte e chiaro.

«Sarà certamente un'esperienza che ci arricchirà dal punto di vista culturale e soprattutto umano. Con questo spirito la delegazione del Sodalizio, formata dal capofacchino Sandro Rossi e dal presidente Massimo Mecarini - dice quest'ultimo - partirà alla volta di Betlemme, sempre con Rosina nel cuore e più che mai tutti de 'n sentimento».