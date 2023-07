Letizia Chiatti si è dimessa da presidente del consiglio: «Resta il mio impegno in consiglio e in maggioranza»

Letizia Chiatti si è dimessa da presidente del consiglio. Le voci di un suo passo indietro avevano iniziato a circolare più insistenti nelle ultime ore e si sono concretizzate stamattina, quando ha protocollato la lettera in cui ha dato seguito all'intenzione già manifestata alla sua maggioranza.

«Era necessario mettere in sicurezza l’avvio di un’amministrazione giovane, per certi versi sicuramente inesperta, e garantirne la partenza in tranquillità. Resta il mio impegno al fianco di questa maggioranza, in consiglio comunale»

C'è anche l'ufficializzazione da parte della sindaca Chiara Frontini: «La scelta di Letizia va rispettata. Ha rappresentato, e sono certa continuerà a rappresentare per me, e per tutto il patto civico, un solido punto di riferimento»