Leonardo Sernicola, primo gol in serie A

Primo gol in serie A per Leonardo Sernicola. Il difensore della Cremonese ha realizzato all'80' con un eurogol la rete che ha accorciato le distanze della squadra lombarda contro il Torino.

Leonardo Sernicola, nato a Civita Castellana (Viterbo) il 30 luglio 1997, esterno, è stato tra i protagonisti della promozione della Cremonese in Serie A con le sue 33 presenze collezionate nella passata stagione.

Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, club con il quale ha esordito in Serie B, Sernicola ha giocato anche a Fondi e Matera. Entrato in orbita Sassuolo ha collezionato una presenza in Serie A (il 26 maggio 2019 nella gara vinta dai neroverdi con l’Atalanta) e maturato esperienze con Virtus Entella, Ascoli e Spal. Nel suo palmares anche il 3° posto ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud (2017)”.