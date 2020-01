Le fontane di Roma? Nascevano a Oriolo. Il racconto dell'artigiano Mortet a "Geo" su Rai3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’artigianato viterbese è stato al centro della trasmissione Geo su Raitre di giovedì scorso, che ha dedicato un servizio alla bottega di Armando Mortet, cesellatore a Oriolo Romano, gestita insieme alla sorella Laura.Armando Mortet rappresenta la quarta generazione di artigiani cesellatori. Il suo lavoro si ispira alle botteghe fiorentine del Rinascimento. “Il nostro cavallo di battaglia - ha spiegato - sono le fontane di Roma. La particolarità è che a Oriolo c’era una fonderia in ghisa e parecchie di quelle che stanno a Roma sono state fatte qui”.Mortet ha fornito dettagli tecnici su un mestiere antico come il suo, dando anche dimostrazione pratica di come si realizzano i modelli delle fontane che si trovano nella Capitale. Un lavoro difficile ma appagante: a volte gli è capitato di chiedersi “ma chi me lo ha fatto fare, magari era meglio un posto sicuro. Ma quando arriva una persona che apprezza una tua idea, è la soddisfazione grande. E questo è impagabile”.Nella stanza a fianco, la sorella Laura prepara i modelli in cera che serviranno per gli stampi dove verrà colato il metallo fuso. Un altro lavoro delicato, perché influisce in maniera determinante sull’accuratezza e sulla qualità del risultato finale. "Grazie ai fratelli Mortet - dice Luigia Melaragni, segretaria della Cna Viterbo - perché la puntata di Geo è riuscita a trasmettere tutta la bellezza di una parte del mondo dell'artigianato. Non capita spesso, per questo li ringraziamo”.