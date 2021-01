È corsa contro il tempo, alla Viterbese, per perfezionare il tesseramento del centrocampista algerino Najib Ammari e renderlo disponibile per la partita di domani ad Avellino. Ma c'è di più. La Viterbese è intenzionata ad ingaggiare il giocatore argentino Ezequiel Cirigliano, che già da qualche giorno si sta allenando con la squadra. "È in arrivo anche un centrocampista francese" ha specificato poi il presidente Marco Romano. Si tratta del classe 2000 Michel Ndary Adopo. La società gialloblù spera comunque anche di alleggerire la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato e di cedere almeno un paio di giocatori . La Viterbese spera quindi che arrivi oggi il transfer internazionale per completare il tesseramento di Ammari, anche lui ormai da una settimana già aggregato alla squadra. "Speriamo che la documentazione arrivi e che il giocatore sia disponibile per la gara di Avellino". Ha specificato Romano. Prima di essere ingaggiato dalla Viterbese, Ammari giocava all'estero e c'è quindi bisogno che arrivi la documentazione dal paese della squadra in cui militava prima di tornare in Italia. Il centrocampista algerino ha infatti già avuto qualche esperienza in Serie B. In questa sua prima settimana in gialloblù, Ammari ha dimostrato di essere già in buone condizioni fisiche e sarebbe quindi pronto per essere mandato in campo domani allo stadio Partenio Lombardi di Avellino. La stessa trafila dovrà essere seguita anche per l'ingaggio dell'altro centrocampista argentino Ezequiel Cirigliano, che vanta anche un'esperienza con l'Hellas Verona nel 2013 e quindi conosce già il calcio italiano. Cirigliano ha militato ultimamente nella seconda divisione cilena. Ed, anche questo caso, si spera che la documentazione necessaria per il trasferimento arrivi il prima possibile per poter schierare il giocatore già dalla prossima settimana. La Viterbese vuole potenziare ulteriormente il centrocampo e per questo ieri ha praticamente già concluso l'operazione che porterà in prestito con diritto di riscatto a Viterbo il classe 2000 Michel Ndari Adopo che milita attualmente nella primavera del Torino. La squadra granata è allenata da Marcello Cottafava, che giocava nel Latina di cui era dirigente l'attuale direttore sportivo gialloblù Mauro Facci. Sono in programma quindi diversi nuovi arrivi, ma la società di via della Palazzina spera anche di sfoltire la rosa. In uscita ci sono il centrocampista Andrea De Falco e l'attaccante Pierluigi Cappelluzzo. Quest'ultimo era arrivato lo scorso 5 ottobre proprio nell'ultimo giorno di calciomercato dalla Hellas Verona, ma in questi mesi ha trovato poco spazio. La squadra continua a preparare intanto la difficile trasferta di domani ad Avellino. I gialloblù sono chiamati a far punti per non perdere ulteriormente terreno dalle altre squadre impegnate nella lotta per evitare i playout, dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime due proibitive partite contro Ternana e Catanzaro. Il tecnico Roberto Taurino potrà contare in avanti sul rientro di Mamadou Tounkara che ha scontato il turno di squalifica che non gli ha permesso di essere presente mercoledì scorso a Catanzaro. Tounkara dovrebbe rientrare al centro del reparto avanzato al posto di Alessandro Rossi, per il resto la formazione gialloblù non si dovrebbe discostare da quella che ha giocato mercoledì scorso in Calabria.

