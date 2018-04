La Viterbese torna a vincere lontano dal Rocchi: ad Olbia decide una rete di Cenciarelli.

di Marco Gobattoni

La Viterbese reagisce con rabbia e concentrazione alla delusione della finale di Coppa Italia e sbanca 1-0 il Nespoli di Olbia. Un risultato fondamentale quello ottenuto grazie alla rete di Cenciarelli al 14' del primo tempo, che consente ai gialloblù di agganciare al quarto posto la Carrarese e ritrovarsi appaiata insieme ad un terzetto chiuso dal Monza e con la griglia playoff che si deciderà domenica prossima nell'ultimo turno del campionato. Fondamentale per Innarilli e compagni anche la reazione dopo la forte delusione arrivata mercoledì scorso nella finale di ritorno della Coppa Italia ad Alessandria. Nonostante i cinque cambi alla formazione iniziale, operati dal tecnico Stefano Sottili, la Viterbese ha disputato una gara accorta e intelligente dal punto di vista tattico.



Cenciarelli ha sbloccato il risultato prima del quindicesimo, grazie ad un'imbeccata di Mosti che ha consentito al mediano gialloblù di battere Aresti. Dopo il vantaggio la Viterbese potrebbe chiudere subito i giochi, ma il numero uno dell'Olbia nega la gioia prima a Mosti e poi a De Sousa che di testa fa gridare al gol.



La ripresa vede sempre una Viterbese pimpante e protagonista: gli ospiti vanno vicinissimi al raddoppio al 63', quando De Sousa a porta spalancata spedisce incredibilmente al lato. Nel finale Sottili inserisce forze fresche: la Viterbese controlla e torna a casa con tre punti che lontano dal Rocchi mancavano dallo scorso 19 gennaio.



OLBIA (4-3-1-2): Aresti; Pisano (25′ s.t. Pinna), Dametto, Iotti, Cotali; Feola (25′ s.t. Geroni), Muroni, Vallocchia (25′ s.t. Murgia); Biancu (15′ s.t. Pennington); Silenzi, Ragatzu.

Panchina: Van der Vant, Manca, Oliveira, Vispo, Choe, Delvecchio, Mossa.

All. Mereu.

VITERBESE (4-3-1-2): Iannarilli; Celiento, Atanasov, Sini, De Vito; Cenciarelli (32′ s.t. Benedetti), Di Paolantonio, Baldassin; Mosti (21′ s.t. Jefferson); De Sousa (21′ s.t. Zenuni), Bizzotto (13′ Ngissah).

Panchina: Pini, Micheli, Rinaldi, Mendez, Mbaye, Pandolfi, Calderini.

All. Sottili.



Reti: 14′ Cenciarelli.



Arbitro: Daniele De Santis di Lecce.



Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02



