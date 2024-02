Ragazzi scomparsi a Olbia: anche l'elicottero dei carabinieri cerca Karol Canu e Giuseppe Contini

(LaPresse) Proseguono le ricerche dei due ragazzi scomparsi a Olbia: Karol Canu, 17 anni e Giuseppe Contini, 15 anni. Le forze dell'ordine sono sulle loro tracce dal 25 gennaio scorso. Le immagini mostrano un elicottrero dei Carabinieri in azione sulle cose della città sarda. Gli agenti starebbero indagando anche nel mondo della droga, per capire se ci siano dei possibili legami con i giovani spariti nel nulla. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE