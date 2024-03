Sassari-Olbia, suv fermato dalla Polizia a 218 km/h sulla statale. Lui si giustifica: «Mi piace correre»

«Mi piace correre». È questa la giustificazione che ha dato agli agenti di Polizia che lo hanno fermato l'uomo che sfrecciava col suo suv a 218 km/h sulla quattro corsie della statale Sassari-Olbia, una velocità folle che non poteva sfuggire all'autovelox. Un piacere che alla guida non potrà provare almeno per i prossimi 12 mesi: la patente gli è stata ritirata e sospesa per un anno e, nel caso in cui dalle verifiche dovesse risultare recidivo, il documento gli sarà revocato.

I precedenti

L'episodio è solo uno dei tanti registrati negli ultimi giorni dagli agenti impegnati nei controlli sulle strade del nord Sardegna: un altro caso è quello di un'utilitaria immortalata dall'autovelox alla velocità di 187 km/h.