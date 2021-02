La Viterbese sbatte sulla Vibonese: un brutto 0-0 al Rocchi. Taurino: «Meglio non perderla»

Uno 0-0 brutto che alla fine fa più comodo alla Viterbese che alla Vibonese. Al Rocchi termina con il risultato ad occhiali, la sfida tra i padroni di casa e la Vibonese che non si fanno male. Una partita brutta dove le occasioni hanno latitato da una parte e dall'altra. Ci ha provato di più la Viterbese anche se, i gialloblù, non hanno creato grandi opportunità per sbloccare la partita. Hanno pesato le assenze di Tounkara e Murilo che Palermo e compagni che non hanno trovato il guizzo giusto. «Ci abbiamo provato, ma non con la continuità necessaria per vincere una gara di questo tipo - ha detto il tecnico della Viterbese Roberto Taurino - le assenze hanno pesato ma sono contento dell'atteggiamento della squadra: siamo stati matuti e certe partite è meglio non perderle». Prossimo appuntamento sabato alle 12,30: al Rocchi arriva il Palermo.

VITERBESE (3-4-1-2) Daga 6; Baschirotto 7, Markic 6,5, Camilleri 7; Adopo 5,5 (38’ s.t. Porru s.v.), Bensaja 6, Palermo 6, Salandria 6, Urso 6,5 (21’ s.t. Falbo 6,5); Simonelli 5,5 (29’ s.t. M Menghi 6), Rossi 5,5. A disp. Bisogno, Bianchi, De Santis, Sibilia, E. Menghi, Zanon, Ricci, Besea. All. Roberto Taurino

VIBONESE (3-5-2) Marson 7; Sciacca 6, Redolfi 6,5, Bachini 6,5; Laaribi 6, Tumbarello 5,5 (21’ s.t. Cattaneo 6), Statella 6, Ambro 6, Ciotti 6; Berardi 6 (27’ s.t. Parigi 6), Plescia 6,5. A disp Mengoni, Murati, La Ragione, Falla, Leone, Di Santo, Mancino, Fomov. All. Giorgio Roselli

ARBITRO Mattia Caldera di Como

NOTE Partita giocata a porte chiuse. Ammoniti Simonelli, Markic, Rossi. Angoli 6-4 per la Viterbese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA