La Viterbese riparte dalla Coppa Italia: 2-0 al San Donato e passaggio ai sedicesimi. Ora il Giugliano

Una buona aspirina per curare il mal di campionato. La Viterbese si riscatta in Coppa Italia battendo 2-0 i toscani del San Donato. I gialloblù volano ai sedicesimi di finale dove tra il 1 e il 2 novembre sfideranno il Giugliano che ha eliminato il Latina. La partita giocata al Rocchi si è risolta nella ripresa quando il portiere del San Donato Rossi, si è fatto espellere per aver toccato il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore. Sulla conseguente punizione, il capitano gialloblù Alessandro Polidori ha sbloccato il risultato mettendo in discesa la partita. Al 57' il raddoppio ad opera di Rodio che chiude definitivamente i conti. D'Uffizi, a sette dalla fine, sfiora il tris ma il suo diagonale si stampa sul palo. La formazione di Giacomo Filippi vola ai sedicesimi: sabato appuntamento a Monopoli per cercare l'urgente riscatto in campionato.