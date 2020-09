© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è allenato già ieri con i suoi nuovi compagni di squadra Gabriele Galardi che arriva in prestito dal Milan. Quello del classe 2002, potrebbe essere anche l'ultimo rinforzo della Viterbese in questa sessione di mercato viste le difficoltà per arrivare al difensore classe 2000 della Lazio, Luca Falbo, nonostante la società di via della Palazzina non abbia ancora perso le speranze di poterlo vedere in gialloblù. Gabriele Galardi potrebbe già esordire domani nella partita amichevole che la squadra allenata da Agenore Maurizi, disputerà alle 17 allo stadio Enrico Rocchi contro il Grosseto. Secondo le norme anti covid previste, l'incontro si disputerà a porte chiuse. Quello di Galardi è sicuramente un arrivo molto importante per Maurizi, non solo perché nonostante la sua giovane età il giovane abbia già dimostrato di avere ottime doti. Utilizzato preferibilmente sulla fascia sinistra, Gabriele Galardi ha però ricoperto lo stesso ruolo anche sulla corsia di destra. Sulle due fasce può essere inoltre schierato sia come difensore, che come centrocampista. Nelle prossime ore, la Viterbese avrà nuovamente un contatto con i dirigenti della Lazio per poter arrivare al difensore Luca Falbo. Il presidente Marco Romano cercherà di dare una svolta positiva ad una trattativa, che per il momento rimane in stallo visto che il giocatore difficilmente scenderà di categoria dopo aver già esordito in Serie A con la maglia biancoceleste. Il mercato della società di via della Palazzina comunque finisce qui. Nella rosa a disposizione del tecnico Agenore Maurizi, ci sono infatti già diversi difensori quali Mbende, Markic, Baschirotto, Ricci e De Santis. Nel ruolo di difensore può essere inoltre schierato anche Edoardo Bianchi, che la scorsa stagione in alcune occasioni aveva già fatto parte della retroguardia. La Viterbese ha svolto ieri un doppio allenamento, lavorando la mattina a Canepina ed il pomeriggio allo stadio Enrico Rocchi. Al momento, il tecnico Maurizi ha a sua disposizione 20 elementi. Nei prossimi giorni, la società di via della Palazzina dovrebbe sapere quando potrà avere nuovamente a disposizione i quattro giocatori attualmente in quarantena a causa della positività al covid riscontrata nelle scorse settimane.Prima giornata domenica 27 Ternana-Viterbese ore 17,30; seconda sabato 3 ottobre Viterbese-Avellino ore 20,45; terza Turris-Viterbese mercoledì 7 ottobre ore 18,30; quarta Viterbese-Bari domenica 11 ottobre ore 15; quinta 18 ottobre Cavese-Viterbese ore 17,30; sesta in attesa di programmazione; settima 25 ottobre Vibonese-Viterbese ore 15.