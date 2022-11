La Viterbese perde anche a Cerignola: 2-0 per i pugliesi e gialloblù inchiodati all'ultimo posto

Altro giro, altra sconfitta per una Viterbese uscita battuta 2-0 dal campo dell'Audace Cerignola. Uno stop pesante per i gialloblù che non riescono a trovare i tre punti dallo scorso ottobre quando sconfissero al Rocchi l'Avellino. Il gol che ha aperto il match lo ha siglato Blondett al 31' del primo tempo, mentre al 91' i giochi sono stati chiusi dal raddoppio di D'Andrea. La Viterbese, orfana di tre elementi importanti come Marotta, Monteagudo e Megelatis, ha provato a rendersi pericolosa: l'occasione migliore è capitata sui piedi di Spolveri che a tu per tu con Saracco ha sprecato una grande opportunità. Ora, i gialloblù dovranno per forza di cosa portare a casa punti nel triplice impegno casalingo contro Gelbison, Monterosi e Turris.