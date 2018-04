La Viterbese perde a Cuneo e scivola al quinto posto in classifica.

di Marco Gobattoni

La Viterbese perde 1-0 a Cuneo e lascia il quarto posto in classifica nelle mani della Carrarese. I gialloblù continuano il periodo negativo: in Piemonte è arrivata la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate con la squadra che fa una fatica immensa a costruire palle gol e a sviluppare trame offensive pericolose. Nel match di ieri si sono viste due interpretazioni da parte della Viterbese: il primo tempo è stato buono con i gialloblù che hanno creato due occasionissime: la prima è capitata sui piedi di Vandeputte al 32', ma l'esterno belga ha mancato il bersaglio.



Al 37' invece, una punizione-missile di Benedetti si è stampata sulla traversa complice la deviazione del numero uno del Cuneo Moschin. Nella ripresa Celiento e compagni sono calati e alla distanza hanno risentito delle fatiche di coppa. Il Cuneo non crea molto, ma al primo vero affondo passa: minuto dieci della ripresa, Schiavi illumina per Galuppini che indisturbato batte Iannarilli. Poco dopo, al 17', la Viterbese rimane in dieci per l'espulsione di Sanè. Sottili cambia modulo e Bizzotto ha la palla del pari, ma il suo colpo di testa termina al lato. Finale amaro per la Viterbese che adesso avrà dieci giorni (sabato i gialloblù riposano in campionato) per preparare l'impresa ad Alessandria nella finale di ritorno della Coppa Italia.



Cuneo (4-3-1-2): Moschin; Di Filippo, Boni, Cornotto, Testoni; Gerbaudo, Rosso, M. Cristini (25′ s.t. Zamparo); Schiavi; Galuppini (dal 25′ s.t. A. Cristini), Dell’Agnello. All. Viali.



Viterbese (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Sini, Atanasov (dal 15′ s.t. Rinaldi), Sanè; Zenuni (dal 15′ s.t. Ngissah), Benedetti, Di Paolantonio; Vandeputte (dal 15′ s.t. Bizzotto), De Sousa, Calderini (dal 34′ s.t. Peverelli). All. Sottili.

Reti: 10′ s.t. Galuppini.

Arbitro: Marco Ricci di Firenze.



Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40



