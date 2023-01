La Viterbese non reagisce più: contro la Juve Stabia altra sconfitta. I tifosi contestano la società

Viterbese ancora con tante assenze cerca tre punti salvezza nel match del Rocchi contro la Juve Stabia. Lopez deve rinunciare sempre a Nesta, Marenco, Monteagudo e Volpicelli. I gialloblu cominciano bene: al 6’ Polidori manca la zampata vincente sul cross di Devetak. Un minuto dopo il destro di Pavlev viene deviato in corner da Barosi.

Alla prima occasione la Juve Stabia fa centro con Silipo. Siamo al 12’. Match che si mette subito in salita per la Viterbese. Al 15’ sulla invitante punizione di Megelaitis è Semenzato a mancare da due passi il punto del pari. Alla mezz’ora bel traversone di Pavlev per la testa di Polidori deviato da Barosi che è protagonista due minuti dopo volando sulla botta di Devetak. Al 33’ su una delle rarissime incursioni offensive gli ospiti sfiorano il raddoppio con Ricci, palla ribattuta. Sul finale di tempo Polidori sfiora ancora il palo. Viterbese, padrona del campo ma davvero sfortunata, chiude la prima frazione sotto di una rete contro una Juve Stabia più che mai cinica.

Doppio cambio ad inizio ripresa con Lopez che inserisce Barillà e Marotta per Andreis e D’Uffizi. Proprio Barillà al 7’st colpisce sull’esterno della rete da buonissima posizione. Al 23’ st Rodio servito da Marotta calcia sull’esterno della rete. La Juve Stabia serra i ranghi e per la Viterbese è sempre più difficile trovare gli spazi per affondare. A cinque dalla fine la punizione di Barillà viene deviata in angolo dalla barriera. In contropiede Bisogno mura Mignanelli ma siamo già nel recupero. Triplice fischio dopo i cinque minuti concessi da giordano di Novara, la Juve Stabia passa al Rocchi grazie alla rete di Silipo in apertura ed aggrava la posizione di classifica della Viterbese.

VITERBESE: Bisogno, Semenzato Ricci, Riggio; Pavlev, Rodio (35’st Montaperto), Megelaitis, Andreis (1’st Barillà), Devetak; Polidori, D’Uffizi (1’st Marotta). A disp. Dekic Minucci Rabiu Monteagudo, Mbaye, Renault, Spolverini, Cats. All. Lopez

JUVE STABIA: Barosi, Pandolfi, Ricci (45’st Gerbo) Cinaglia, Mignanelli, Silipo (40’st Guarracino), Scacca Barozzi, Caldore, Altobelli, D’Agostino (45’st Zigoni), Maggioni (33’st Maselli). A disp. Russo, Esposito, Dell’Orfanello, Carbone, Picardi, Vimercati. All. Lucenti.

Arbitro: Michele Giordano di Novara (ass. Bahri di Sassari e Stringini di Avezzano).

Reti: 12’ Silipo

Note – ammoniti Altobelli, Barosi (JS), Andreis, D’Uffizi, Pavlev (V). Corner: 9-1. Recupero: 2’pt 5’st– Spettatori 707.